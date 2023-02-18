Lazar Carevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Carevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Carevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Carevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Carevic 16 Mart 1999 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Lazar Carević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Carevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Lazar Carevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Carevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lazar Carevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/carevic.lazar

http://www.facebook.com/Lazar-Carevic-540799269411163/

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Lazar Carevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Carevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lazar Carevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Carevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2015 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2017 yılında Barça U19

1 Temmuz 2018 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2022 yılında Vojvodina

Lazar Carevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Carevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Lazar Carevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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