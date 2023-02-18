Lazar Danicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Danicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Danicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Danicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Danicic 11 Şubat 2001 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Danicic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Danicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Danicic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Danicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Danicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Danicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Danicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında IMT Belgrad U19

31 Aralık 2020 yılında Čukarički U19

2 Şubat 2021 yılında FK Brodarac

7 Şubat 2023 yılında RFK Novi Sad

Lazar Danicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Danicic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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