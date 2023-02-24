Lazar Kecojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kecojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Kecojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Kecojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Kecojevic 18 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Кецојевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Kecojevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Kecojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Kecojevic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Kecojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Kecojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor
8 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
Lazar Kecojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Kecojevic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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