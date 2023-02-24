Lazar Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Knezevic 5 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Knezevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına - tarihinde katılmıştır. Lazar Knezevic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Knezevic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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