Lazar Kojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Kojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Kojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Kojic 11 Aralık 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Којић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Kojic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Lazar Kojic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Kojic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Kojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Kojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Kojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Kojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında Fortuna Sittard

27 Ağu 2018 yılında Backa

7 Şubat 2019 yılında Fortuna Sittard

8 Şubat 2019 yılında Radnik

30 Haziran 2020 yılında Fortuna Sittard

1 Ağu 2020 yılında Proleter

15 Eylül 2022 yılında Rad Belgrad

Lazar Kojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Kojic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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