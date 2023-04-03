Lazar Kosovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Kosovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Kosovac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Kosovac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.