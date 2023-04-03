Lazar Lukesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Lukesevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Lukesevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.