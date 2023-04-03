Lazar Lukesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Lukesevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Lukesevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Lukesevic 15 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Лукешевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Lukesevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Lukesevic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Lukesevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Lukesevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ada U19
10 Ağustos 2022 yılında Rad Belgrad U19
Lazar Lukesevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Lukesevic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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