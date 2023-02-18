Lazar Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Lukovic 20 Nisan 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Lukovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Lazar Lukovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Lukovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Lazar Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Partizan U17

18 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad U19

Lazar Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Lukovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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