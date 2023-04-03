Lazar Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Lukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.