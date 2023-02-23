Lazar Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Marin 9 Şubat 1994 tarihinde Saedinenie şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Енев Марин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Marin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Lazar Marin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Lazar Marin'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Botev Plovdiv

1 Mart 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

13 Ocak 2017 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Kutaisi

31 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

12 Ağustos 2020 yılında CSKA 1948

Lazar Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Marin şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Lazar Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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