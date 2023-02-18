Lazar Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Marjanovic 8 Eylül 1989 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Марјановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Marjanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twenty Nine Football Agency yapmaktadır. Lazar Marjanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lazar Marjanovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Marjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Marjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Marjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Leotar Trebinje

1 Temmuz 2011 yılında Zrinjski Mostar

8 Temmuz 2013 yılında Radnicki 1923

3 Şubat 2014 yılında Diósgyőr

14 Ağu 2015 yılında B. Banja Luka

18 Temmuz 2016 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

18 Temmuz 2017 yılında FK Krupa

17 Temmuz 2019 yılında Proleter

23 Temmuz 2020 yılında Graficar

27 Temmuz 2021 yılında Macva

Lazar Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Marjanovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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