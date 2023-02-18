Lazar Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Markovic 3 Nisan 1999 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Markovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Lazar Markovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Markovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vrsac

1 Temmuz 2019 yılında Smederevo

14 Ocak 2020 yılında Zelez. Pancevo

14 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Lazar Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Markovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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