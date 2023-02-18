Lazar Micic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Micic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Micic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Micic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Micic 17 Şubat 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Мићић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Micic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Lazar Micic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Micic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Micic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Micic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lazar Micic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Micic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

17 Ağu 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2021 yılında Zarkovo

6 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Lazar Micic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Micic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Partizan Belgrad

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.