Lazar Mihailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Mihailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Mihailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Mihailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Mihailovic 9 Temmuz 2001 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Mihailovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Mihailovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Mihailovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Mihailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Mihailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Mihailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Mihailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağu 2018 yılında Čukarički U19

11 Ağu 2020 yılında Kolubara

12 Ağu 2020 yılında Tek Sloga

31 Aralık 2020 yılında Kolubara

18 Ocak 2021 yılında Backa

15 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

13 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Lazar Mihailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Mihailovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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