Lazar Mitic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Mitic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Mitic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Mitic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Mitic 19 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Mitic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Lazar Mitic'nin FK Radnik Surdulica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Mitic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Mitic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Mitic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Mitic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Mitic şuan FK Radnik Surdulica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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