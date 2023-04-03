Lazar Nenadovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Nenadovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Nenadovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Nenadovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Nenadovic 2 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Nenadovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Lazar Nenadovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Nenadovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Nenadovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Nenadovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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