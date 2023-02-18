Lazar Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Nikolic 1 Ağu 1999 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Nikolic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lazar Nikolic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Nikolic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lazar Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2017 yılında Partizan U19

3 Ağu 2018 yılında SPAL U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2019 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2023 yılında Kızılyıldız

Lazar Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Nikolic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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