Lazar Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Pajovic 10 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Пајовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Pajovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Pajovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Pajovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Pajovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lazar Pajovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2018 yılında OFK Grbalj

11 Ocak 2019 yılında FK Bokelj

26 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tivat

23 Ocak 2021 yılında OSK Igalo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

Lazar Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Pajovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.