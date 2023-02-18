Lazar Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazar Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazar Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Pavlovic 2 Kasım 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Павловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Pavlovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSSV&Hat-trick yapmaktadır. Lazar Pavlovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Pavlovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Pavlovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lazar_pavlovicc/

Lazar Pavlovicboyu ve yaşı kaç

Lazar Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lazar Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U17

1 Ağu 2016 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

10 Mart 2019 yılında Partizan

15 Ağu 2022 yılında AEL Limassol

9 Şubat 2023 yılında Radnicki Nis

Lazar Pavlovic kimdir

Lazar Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Pavlovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Lazar Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lazar Pavlovic nereli

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