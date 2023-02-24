Lazar Radisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Radisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Radisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Radisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Radisic 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Lazar Radišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Radisic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Radisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına - tarihinde katılmıştır. Lazar Radisic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Radisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Radisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Radisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Radisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Radisic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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