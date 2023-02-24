Lazar Rakocevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Rakocevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Rakocevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Rakocevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Rakocevic 9 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Ракочевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Rakocevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Rakocevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Rakocevic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Rakocevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Rakocevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Şubat 2021 yılında FK Drezga
9 Ağustos 2021 yılında OFK Titograd
11 Şubat 2022 yılında FK Cetinje
9 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
Lazar Rakocevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Rakocevic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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