Lazar Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Randjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazar Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Randjelovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazar Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Randjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazar Randjelovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Randjelovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Randjelovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Randjelovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Randjelovic 5 Ağustos 1997 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Ранђеловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Randjelovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Lazar Randjelovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural Yekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural Yekaterinburg takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Randjelovic'nin Ural Yekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Randjelovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Randjelovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lazar Randjelovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Randjelovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Radan Lebane

25 Ocak 2017 yılında Radnicki Nis

1 Şubat 2017 yılında Car Konstantin

30 Haziran 2017 yılında Radnicki Nis

16 Ağustos 2017 yılında Dinamo Vranje

30 Haziran 2018 yılında Radnicki Nis

30 Ağustos 2018 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2018 yılında Radnicki Nis

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Olimpiakos

8 Eylül 2022 yılında Ural

Lazar Randjelovic kimdir

Lazar Randjelovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Randjelovic şuan Ural Yekaterinburg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Sloga Leskovac (2008-2015)

Lazar Randjelovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lazar Randjelovic nereli

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