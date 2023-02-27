Lazar Sajcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Sajcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Sajcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Sajcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Sajcic 24 Eylül 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Сајчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Sajcic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Sajcic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Sajcic'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Sajcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Sajcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Sajcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Sajcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2015 yılında Partizan

1 Ağustos 2015 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2015 yılında Partizan

12 Şubat 2016 yılında Jagodina

1 Temmuz 2016 yılında Borac Cacak

8 Şubat 2018 yılında C. Budejovice

18 Nisan 2019 yılında Gorodeya

11 Mart 2021 yılında Gomel

30 Temmuz 2021 yılında Atyrau

7 Ocak 2022 yılında Hegelmann

Lazar Sajcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Sajcic şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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