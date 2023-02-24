Lazar Scaron Ekularac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Scaron Ekularac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Scaron Ekularac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Scaron Ekularac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Scaron Ekularac 11 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Scaron Ekularac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Scaron Ekularac'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Scaron Ekularac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Scaron Ekularac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Scaron Ekularac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Scaron Ekularac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında Jedinstvo

Lazar Scaron Ekularac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Scaron Ekularac şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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