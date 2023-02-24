Lazar Stanisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Stanisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Stanisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Stanisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Stanisic 8 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Stanisic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Stanisic'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Stanisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Stanisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Stanisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Stanisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FK Decic Tuzi

Lazar Stanisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Stanisic şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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