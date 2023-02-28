Lazar Stojsavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Stojsavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Stojsavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Stojsavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Stojsavljevic 5 Mayıs 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Стојсављевић / Lazar Stojsavljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Stojsavljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Lazar Stojsavljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lazar Stojsavljevic'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Stojsavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Stojsavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Stojsavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Stojsavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2017 yılında Woking

27 Temmuz 2018 yılında Millwall

1 Temmuz 2019 yılında Newport County

3 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Vojvodina

27 Ağustos 2020 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2021 yılında Vojvodina

3 Eylül 2021 yılında AS Trencin

Lazar Stojsavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Stojsavljevic şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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