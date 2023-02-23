Lazar Tufegdzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Tufegdzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Tufegdzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Tufegdzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Tufegdzic 22 Şubat 1997 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Туфегџић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Tufegdzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Lazar Tufegdzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Tufegdzic'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lazar Tufegdzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Tufegdzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lazar Tufegdzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Tufegdzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Kızılyıldız

2 Şubat 2016 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2016 yılında Kızılyıldız

11 Temmuz 2016 yılında OFK Belgrad

31 Aralık 2016 yılında Kızılyıldız

17 Şubat 2017 yılında Sindjelic Bg

31 Ocak 2019 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia

Lazar Tufegdzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Tufegdzic şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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