Lazar Vrekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Vrekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Vrekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Vrekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Vrekic 3 Ağustos 2004 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Vrekic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lazar Vrekic'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Lazar Vrekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Vrekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Vrekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Vrekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

Lazar Vrekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Vrekic şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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