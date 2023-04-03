Lazar Vucinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Vucinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Vucinic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Vucinic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.