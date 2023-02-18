Lazar Vujanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Vujanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Vujanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Vujanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Vujanic 18 Eylül 1999 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Вујанић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Vujanic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Lazar Vujanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Vujanic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lazar Vujanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Vujanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Vujanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Vujanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

16 Ağu 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan

2 Ağu 2019 yılında NK Sesvete

14 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

10 Şubat 2023 yılında Bijelo Brdo

Lazar Vujanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Vujanic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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