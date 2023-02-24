Lazar Zizic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zizic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lazar Zizic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Zizic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.