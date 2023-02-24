Lazar Zizic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zizic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Zizic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lazar Zizic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lazar Zizic 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Жижић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lazar Zizic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Zizic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Lazar Zizic'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lazar Zizic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lazar Zizic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında OFK Niksic
1 Ocak 2023 yılında Sutjeska Niksic
Lazar Zizic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lazar Zizic şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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