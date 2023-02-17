Lazar Zlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Zlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Zlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Zlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Zlicic 7 Şubat 1997 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Зличић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Zlicic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Lazar Zlicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Zlicic'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Lazar Zlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Zlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Zlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Zlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

31 Ağu 2015 yılında Proleter

30 Haziran 2016 yılında Vojvodina

31 Ağu 2018 yılında Vozdovac

11 Ağu 2020 yılında Kisvárda

1 Ağu 2022 yılında FK Aksu

1 Ocak 2023 yılında NS Mura

Lazar Zlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Zlicic şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lazar Zlicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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