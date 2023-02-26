Lazare Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazare Kupatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazare Kupatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazare Kupatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazare Kupatadze 8 Şubat 1996 tarihinde Chiatura şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაზარა კუპატაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazare Kupatadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazare Kupatadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazare Kupatadze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazare Kupatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazare Kupatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazare Kupatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazare Kupatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında Saburtalo

31 Ocak 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2019 yılında Saburtalo

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

25 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Saburtalo

Lazare Kupatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazare Kupatadze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lazare Kupatadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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