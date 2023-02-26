Lazare Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazare Kupatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazare Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazare Kupatadze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Lazare Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazare Kupatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazare Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazare Kupatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazare Kupatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazare Kupatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazare Kupatadze 8 Şubat 1996 tarihinde Chiatura şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლაზარა კუპატაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazare Kupatadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazare Kupatadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lazare Kupatadze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazare Kupatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazare Kupatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lazare Kupatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazare Kupatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2017 yılında Saburtalo

31 Ocak 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2019 yılında Saburtalo

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Batumi

25 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Saburtalo

Lazare Kupatadze kimdir

Lazare Kupatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazare Kupatadze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lazare Kupatadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lazare Kupatadze nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi