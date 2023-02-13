Lazaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaro 12 Mart 2002 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lázaro Vinicius Marques şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Lazaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lazaro'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Lazaro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lazarovini10

http://www.instagram.com/lazaro_vinicius10/

Lazaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lazaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lazaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Flamengo

1 Eylül 2022 yılında UD Almería

Lazaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaro şuan UD Almería takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Lazaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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