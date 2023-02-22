Lazaros Kokkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazaros Kokkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazaros Kokkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazaros Kokkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazaros Kokkas 31 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λάζαρος Κόκκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazaros Kokkas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazaros Kokkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lazaros Kokkas'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazaros Kokkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazaros Kokkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazaros Kokkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazaros Kokkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında OF Ierapetras

Lazaros Kokkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazaros Kokkas şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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