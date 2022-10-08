Lazer Kesimci ( Tekstil ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Lazer Kesimci ( Tekstil ) görev tanımı nedir, Lazer Kesimci ( Tekstil ) ne iş yapar, Lazer Kesimci ( Tekstil ) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lazer Kesimci ( Tekstil ) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lazer Kesimci ( Tekstil ) Tanımı;

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Lazer Kesimci ( Tekstil ) Maaşı Ne Kadar? 2022 Lazer Kesimci ( Tekstil ) Maaşları

Lazer Kesimci ( Tekstil ) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Lazer Kesimci ( Tekstil ) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lazer Kesimci ( Tekstil ) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.67

Meslek Adı :

Lazer Kesimci ( Tekstil )

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları : Lazer Kesimci ( Tekstil ) ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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