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Lazio 3-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU VE ÖZET

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu mücadelesinde Lazio, Borussia Dorrtmund'u 3-1'lik skorla devirdi. İtalyanların üstünlüğünde geçen maçta Alman ekibinde Haaland, Sancho, Reus, Witsel gibi yıldızlar da ilk 11'de forma giydiler.

Lazio 3-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU VE ÖZET

Şampiyonalr Ligi ilk hafta maçında F Grubu'nda Lazio, Olimpico'da Borussia Dortmund'u ağırladı. 6. dakikada yıldız forvet Ciro Immobile İtalyanları 1-0 öne geçirdi. 23'te Marwin Hitz'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı ve ilk yarı bu skorla 2-0 sona erdi. 

İkinci yarıda 71. dakikada Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland farkı 1'e indiren golü attı ancak Jean-Daniel Akpa-Akpro 76'da farkı yeniden 2'ye çıkardı ve Lazio maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

Fenerbahçe 'den transfer olan Vedat Muriç de 71. dakikada Joaquin Correa'nın yerine oyuna girdi.

İLK 11'LER

Lazio 11'i: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile.

Borussia Dortmund 11'i: Piszczek, Hummels, Delaney, Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Sancho, Haaland, Reus.

Onur Çelik
Spor Editörü


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