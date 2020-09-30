İtalya'da futbol heyecanı sürüyor. Koronavirüsün gölgesinde devam eden Serie A'da haftanın önemli maçlarından birisi Lazio ve Atalanta arasında oynanacak. Lige galibiyetle başlayan iki ekipte 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Lazio, ilk hafta Cagliari'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Atalanta ise Torino deplasmanında 4-2'lik galibiyet almıştı.

Karşı karşıya gelecek iki ekibin son maçını Atalanta, 3-2 kazanmıştı. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

LAZİO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da oynanacak olan Lazio - Atalanta mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba (bugün) günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Olimpico stadında, hakem Fabio Maresca'nın yönetiminde geçecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Lazio ve Atalanta arasında oynanacak olan mücadele saat 21.45'te beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için Digitürk üyeliğine sahip olmanız gerekmekte. Mücadele, aynı zamanda Nesine.com ve Misli.com üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.