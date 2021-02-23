Sinan Akçıl'dan, düğününde pandemi kurallarını ihlal ettikleri nedeniyle eleştiride bulunan Işın Karaca'ya yanıtElektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 AYEDAŞ24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show'daElektrik kesintisi 24 Şubat Çarşamba 2021 BEDAŞTV8 Yayın Akışı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle TV8'deTRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT'de24 Şubat BİM kataloğu | Bebek bezi aylık fırsat paketleri | Bim Salı günü indirimiFOX TV Yayın Akışı | Masumiyet ilk bölümüyle FOX'taStar TV Yayın Akışı| Yerli sinema Bayi Toplantısı Star'da
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Lazio Bayern Münih maç özeti izle 1-4! Musiala adını tarihe yazdırdı

Lazio Bayern Münih maç özeti izle 1-4! Musiala adını tarihe yazdırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 Turu ilk maçında Vedat Muriç'in formasını giydiği Lazio, son şampiyon Bayern Münih'e ilk yarısı 3-0 biten maçta 4-1 mağlup oldu.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Lazio ile Bayern Münih arasındaki maç ile devam etti. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan  Stadio Olimpico'da Türkiye saati ile  23.00'de başlayan mücadelede  Orel Grienfeld düdük çaldı.

MÜCADELENİN ANLARI

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 9.dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 24.gösterdiğinde Bayern Münih'in 17 yaşındaki yıldız adayı Musiala, Goretzka'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarının sonlarda Leroy Sane attığı golle ilk yarıda skor 3-0 oldu.

İkinci yarının hemen başında Franco Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle Bayern skoru 4-0 yaptı. Bu golden iki dakika sonra sahneye çıkan Joaquin Correa attığı golle skor 4-1 oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Rövanş maçı 17 Mart Çarşamba günü oynanacak. 

Lazio Bayern Münih maç özeti izle 1-4! Musiala adını tarihe yazdırdı

MUSİALA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Öte yandan Bayern Münih'in 17 yaşındaki oyuncusu Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde  gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Musaila bu gol ile Bayern Münih'in de turnuvadaki en genç golcüsü oldu.

LAZİO - BAYERN MÜNİH İLK 11'LERİ

İki takım arasında oynanacak olan maçın muhtemel ilk 11'leri ise şu şekilde:

Lazio: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, L.Alberto, Marusic, Correa, Immobile

Bayern Münih: ﻿Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Musiala, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski

LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLE

Lazio ile Bayern Münih arasında oynanan mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT