Lazio Bayern Münih maç özeti izle 1-4! Musiala adını tarihe yazdırdı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı Lazio ile Bayern Münih arasındaki maç ile devam etti. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Stadio Olimpico'da Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadelede Orel Grienfeld düdük çaldı.

MÜCADELENİN ANLARI

Mücadeleye hızlı başlayan Bayern Münih, 9.dakikada Polonyalı forveti Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 24.gösterdiğinde Bayern Münih'in 17 yaşındaki yıldız adayı Musiala, Goretzka'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarının sonlarda Leroy Sane attığı golle ilk yarıda skor 3-0 oldu.

İkinci yarının hemen başında Franco Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle Bayern skoru 4-0 yaptı. Bu golden iki dakika sonra sahneye çıkan Joaquin Correa attığı golle skor 4-1 oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Rövanş maçı 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

MUSİALA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Öte yandan Bayern Münih'in 17 yaşındaki oyuncusu Musiala, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Musaila bu gol ile Bayern Münih'in de turnuvadaki en genç golcüsü oldu.

LAZİO - BAYERN MÜNİH İLK 11'LERİ

İki takım arasında oynanacak olan maçın muhtemel ilk 11'leri ise şu şekilde:

Lazio: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas, L.Alberto, Marusic, Correa, Immobile

Bayern Münih: ﻿Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Musiala, Sane, Goretzka, Coman, Lewandowski

LAZİO BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLE

Lazio ile Bayern Münih arasında oynanan mücadeleyi izlemek için tıklayınız.