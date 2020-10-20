Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor. 2020-2021 sezonunun oynanacağı Devler Ligi'nde F Grubu ilk maçında Lazio ile Borussa Dortmund karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, F Grubu'nda Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Lazio ve Borussia Dortmund, 1994/95 UEFA Kupası çeyrek finalinden bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Lazio - Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Olimpico Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Lazio - Borussia Dortmund maçı da bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Thomas Strakosha; Patric, Francisco Acerbi, Nicolo Armini; Mohamed Salim Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Djavan Anderson; Ciro Immobile, Joaquin Correa
Dortmund: Roman Burki, Emre Can, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Thomas Meunier, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphael Guerreiro, Jadon Sancho, Marco Reus, Erling Braut Haaland
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR
A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova
B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach
C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,
D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland
E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes
F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge
G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros
H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI
20 Eylül Salı:
19:55 Dynamo Kiev - Juventus
19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge
22:00 Barcelona - Ferencváros
22:00 Chelsea - Sevilla
22:00 Rennes - Krasnodar
22:00 Paris Saint-Germain - Man United
22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir
22:00 Lazio - Borussia Dortmund
21 Eylül Çarşamba:
19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow
19:55 Real Madrid - Shakhtar
22:00 Bayern München - Atl. Madrid
22:00 Manchester City - Porto
22:00 Olympiakos - Marsilya
22:00 Inter - Mönchengladbach
22:00 Ajax Liverpool
22:00 Midtjylland -Atalanta