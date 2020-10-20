Lazio - Borussia Dortmund maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Bu sezon koronavirüsün gölgesi altında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında grup müsabakaları 20 Ekim Salı günü itibarıyla başlıyor. Birçok önemli maçın bulunduğu bugün, F Grubu'nda Lazio ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Lazio ve Borussia Dortmund, 1994/95 UEFA Kupası çeyrek finalinden bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından bekleniyor. Peki, Lazio - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Lazio - Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Olimpico Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin geçtiğimiz sezonlarda Türkiye yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda Devler Ligi'nin tüm yayın haklarına sahip. Lazio - Borussia Dortmund maçı da bu akşam saat 22.00'de beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Lazio - Borussia Dortmund maçını izlemek için tıklayınız.

LAZİO - DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ İZLEME

Şampiyonlar Ligi maçlarını bazı Azerbaycan kanalları şifresiz olarak yayınlıyor. Bunlar; AZ TV, İdman TV ve CBC Sports olarak biliniyor. Bu kanalları izlemek için uydunuzu AzerSpace 46° uydusuna ayarlamanız gerekiyor. Bu kanalları şifresiz izleme bilgileri için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan izlenir?

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Thomas Strakosha; Patric, Francisco Acerbi, Nicolo Armini; Mohamed Salim Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Djavan Anderson; Ciro Immobile, Joaquin Correa

Dortmund: Roman Burki, Emre Can, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Thomas Meunier, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphael Guerreiro, Jadon Sancho, Marco Reus, Erling Braut Haaland

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLAR

A Grubu: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, L. Moskova

B Grubu: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Mönchengladbach

C Grubu: Porto, Manchester City, Olympiakos, Marsilya,

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, FC Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, Dortmund, Lazio, Club Brugge

G Grubu: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H Grubu: PSG, Manchester United, RB Leipzig, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN MAÇLARI

20 Eylül Salı:

19:55 Dynamo Kiev - Juventus

19:55 Zenit St. Petersburg - Club Brugge

22:00 Barcelona - Ferencváros

22:00 Chelsea - Sevilla

22:00 Rennes - Krasnodar

22:00 Paris Saint-Germain - Man United

22:00 RB Leipzig - İstanbul Başakşehir

22:00 Lazio - Borussia Dortmund

21 Eylül Çarşamba:

19:55 Salzburg - Lokomotiv Moscow

19:55 Real Madrid - Shakhtar

22:00 Bayern München - Atl. Madrid

22:00 Manchester City - Porto

22:00 Olympiakos - Marsilya

22:00 Inter - Mönchengladbach

22:00 Ajax Liverpool

22:00 Midtjylland -Atalanta