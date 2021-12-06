Lazio - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde 6. grup maçında Lazio ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyenler ise internette Lazio - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

A+ A-

Artık grup aşamasında son maça gelinen ve büyük heyecana sahne olan UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Lazio - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar... LAZİO - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Lazio - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. LAZİO - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, internet üzerinden üyelik satın alınarak izlenebilmektedir. LazioGalatasaray kulübüUEFA Avrupa Ligi