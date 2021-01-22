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  3. Lazio Parma maç özeti izle

Lazio Parma maç özeti izle

İtalya Kupası son 16 turunda oynanan Lazio-Parma maçı, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle satılan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde beklenilen performansı gösterememişti. Aylardır golle buluşamayan Kosovalı forvet, İtalya Kupası son 16 turunda takımına turu getiren golü attı ancak, gol vuruşunda top kaleciye de çarptığı için gol, Parma'nın kalecisine 'kendi kalesine' şeklinde yazıldı. 

İtalya Kupa Son 16 Turu maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda Parma'yı konuk eden Lazio, 23'te Parolo ile öne geçti, 83'te kalesini gole kapatamadı ve Valentin Mihai Mihaila, Parma adına golü kaydeden isim oldu.

Performansıyla İtalya'da gündem olan ve eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Muriç, ilk 11'de başladığı maçın 90. dakikasında sahneye çıktı. 90. dakikada takımının ikinci golünü atan Kosovalı forvet, Lazio formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı ve Lazio'ya çeyrek finali getiren isim oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü
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