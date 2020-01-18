Lazio Sampdoria maç sonucu | Lazio Sampdoria maç özeti

İki takım Lazio Sampdoria karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 20. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Lazio Sampdoria maç sonucu ve Lazio Sampdoria maç özeti detayları...

Lazio Sampdoria maç özeti

90+1'



Hakem saatini kontrol ediyor ve maçı bitiren düdüğü çalıyor.

88'



Lazio köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

84' Sampdoria takımından bir oyuncu hücumdayken faul yapıyor. Hakem düdüğünü çalarak oyunu durduruyor.

84'



Sampdoria köşe vuruşu kazandı.

81'



Toplam gol girişimleri: 14:5.

78'



Sampdoria köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Rakip kaleci topu kontrol ediyor.

73'



Julian Chabot (Sampdoria) yaptığı sert hareketle rakibini aşağı indiriyor! Hakem tereddütsüz kırmızı kart gösteriyor.

71'



İşte oyuncu değişikliği. Manolo Gabbiadini oyundan çıkarken, Claudio Ranieri oyuna girecek olan Federico Bonazzoli (Sampdoria) yanında taktik veriyor.

71'



Karol Linetty (Sampdoria) topu ağlara yolluyor!

69'



Hakem Bobby Adekanye (Lazio) için cebinden sarı kartını çıkartıyor.

66'



Simone Inzaghi takımının oyun planında bir takım değişiklikler yapmaya karar veriyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Francesco Acerbi sahayı terk ederken Denis Vavro (Lazio) oyuna giriyor.

65'



Gol! Ciro Immobile (Lazio) topa doğru geliyor, durup bekliyor ve kaleci Emil Audero hareketlenince topu sağ direğin içinden ağlara gönderiyor.

64' Ciro Immobile (Lazio) penaltı vuruşunu kullanmak üzere ceza alanına doğru ilerliyor.

63'



Oyundan çıkan Nicola Murru için maç sona ererken, oyuna Tommaso Augello (Sampdoria) giriyor.

62'



Omar Colley (Sampdoria) kurallara aykırı hareket etti ve sarı kartı gördü.

62'



VAR kararı açıklanıyor: Lazio PENALTI kazandı!

62' Hakem Daniele Chiffi VAR işareti yapıyor ve pozisyonun Lazio lehine penaltı olup olmadığını kontrol edecek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak!

62' Sampdoria oyuncularından birisi topa ceza sahası içinde elle dokunmuş olmalı, ama hakem devam işareti yapıyor!

61' Luis Alberto (Lazio) ceza sahası içinde kendisine gönderilen akıl dolu pası kontrol ediyor ve önemli bir gol pozisyonu yakalıyor. Oyuncu şutunu çekiyor, ancak top rakip defans oyuncusundan dönüyor.

60'



Lazio tarafından kullanılan köşe vuruşunda top hazırlıklı Emil Audero (Sampdoria) tarafından çıkartılıyor.

60' Çok önemli bir gol fırsatı! Luis Alberto (Lazio) ceza sahasına hareketlenerek gönderilen güzel pasta topu kontrol ediyor ve şutunu çekiyor, ancak bu şutu rakip defans oyuncusu kayarak engelliyor. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor, Lazio bu vuruşu kullanacak.

59'



Lazio köşe vuruşunu kullanıyor, ancak kornerden gol bulma hayalleri defansın topu uzaklaştırmasıyla son buluyor.

58'



Hakem oyuncu değişikliğinin yapılmasını istiyor. Felipe Caicedo oyun alanını terk ederken Bobby Adekanye (Lazio) oyuna giriyor.

54'



Bastos (Lazio) ara pasta topla buluşuyor ve soğukkanlılığını koruyarak sağ üst köşeden topu ağlara gönderiyor.

54'



Luis Alberto (Lazio) köşe vuruşunu kullanıyor, ancak hiçbir takım arkadaşını bulamıyor. Top defans tarafından tehlike bölgesinden uzaklaştırılıyor.

49'



Stefan Radu sakatlıktan dolayı oyundan çıkıyor. Simone Inzaghi oyuncu değişikliği yapıyor ve Bastos (Lazio) oyuna alıyor.

48'



Yüzünden acı çektiği belli olan Stefan Radu (Lazio), sağlık ekibinin müdahalesini istiyor. Oyuncunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu henüz bilmiyoruz.

46'



Jakub Jankto için bugünlük bu kadar. Albin Ekdal (Sampdoria) ikinci yarıda oyuna giriyor.

46'



Hakem Daniele Chiffi düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıyı başlatıyor.

45'



Karşılaşmanın ilk yarısı az önce bitti.

45'



Lazio köşe vuruşunu gole çeviremiyor. Bu pozisyonda hazırlıklı olan defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırıyor.

45' Gönderilen güzel pasta ceza sahası kenarında bulunan Luis Alberto (Lazio) topla buluşuyor ve topu kaleye gönderiyor, ancak kaleci güzel bir kurtarışla golü engelliyor. Lazio köşe vuruşu kullanacak.

44' Defans oyuncusu Ciro Immobile (Lazio) tarafından ceza sahası içinden çekilen şutu cesur bir şekilde engelliyor.

43' Patric Gabarron (Lazio) güzel bir ara pas gönderiyor, ancak önemli bir pozisyonun oluşmasına neden olabilecek bu top defans oyuncuları tarafından engelleniyor.

41' Her türlü tehlikeye hazırlıklı bekleyen defans, Karol Linetty (Sampdoria) tarafından yapılan tehlikeli ortada topu uzaklaştırıyor.

37'



Sampdoria tarafından kullanılan köşe vuruşundan yapılan ortada top defans oyuncularından birisi tarafından rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

37' Gianluca Caprari (Sampdoria) ceza sahası çizgisinde topla buluşuyor. Birçok oyuncu arasından kalenin sol tarafına vuruyor ve Thomas Strakosha güzel bir kurtarış yapıyor. Sampdoria korner kazanıyor.

34' Jony (Lazio) ceza sahası kenarında bir boşluk buluyor, ancak yaptığı vuruş üstten dışarı gidiyor.

33' Ceza sahası içinden Ronaldo Vieira (Sampdoria) sert bir kafa vuruşu yapıyor, ancak vuruş isabetli olmuyor ve top farklı bir şekilde üstten dışarı gidiyor.

31'



Ronaldo Vieira (Sampdoria) yaptığı sert müdahaleden dolayı sarı kart görüyor ve maçın geri kalanında daha dikkatli olması gerekiyor.

31' Sampdoria tarafından kullanılan orta mesafeli serbest vuruşta top defans oyuncusu tarafından uzaklaştırılıyor.

30' Jony (Lazio) kayarak yaptığı müdahale ile rakibini düşürüyor. Daniele Chiffi oyunu durduruyor, ancak kart gösterebileceği bu pozisyonda sadece uyarı geliyor. Sampdoria lehine serbest vuruş kararı. Bu noktadan büyük ihtimalle doğrudan kaleye vuruş yapmayacaklardır.

28' Daniele Chiffi düdüğünü çalıyor. Düdük kime çaldı? Evet, şimdi belli oluyor: Felipe Caicedo (Lazio) hücum ederken aşırı güç kullanıyor.

27' Felipe Caicedo (Lazio) için ofsayt bayrağı kalkıyor.

26'



Luis Alberto (Lazio) tarafından kullanılan korneri kaleci yumruklayarak uzaklaştırıyor.

26' Jony (Lazio) ceza sahasına tehlike yaratacak cinsten bir orta yapıyor, ancak rakip defans araya giriyor. Top dışarıda. Lazio lehine köşe vuruşu kararı verildi.

23'



Lazio ceza sahasına orta yapmak yerine köşe vuruşunu kısa pas yaparak kullanıyor.

23' Manuel Lazzari (Lazio) güzel bir bireysel koşu yapıyor, ancak rakip oyuncu onu engelliyor ve şans yakalayamıyor. Yardımcı hakem köşe gönderini gösteriyor, Lazio köşe vuruşu kullanacak.

20'



Gol - 3:0! Francesco Acerbi topu ceza sahası içinde Ciro Immobile (Lazio) ile buluşturuyor ve oyuncu topu sol alt köşeden ağlara gönderiyor ve kaleci Emil Audero mağlup oluyor.

17'



Gol! Ciro Immobile (Lazio) sinir harbini kazanıyor ve sol alt köşeye yaptığı durdurulması imkansız penaltı vuruşunun sonucunda kaleci Emil Audero mağlup oluyor.

16' Ciro Immobile (Lazio) penaltı vuruşunu kullanmak üzere!

16'



Nicola Murru (Sampdoria) ceza sahası içinde elle oynadı. Lazio forması giyen oyunculardan birisi penaltı vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor. Vuruşun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

13' Sampdoria takımından bir oyuncu hücumdayken faul yapıyor. Hakem düdüğünü çalarak oyunu durduruyor.

10' Karol Linetty (Sampdoria) tarafından topu rakip defans arkasına gönderme denemelerinden birisi saha başarısız oldu ve top rakip defans tarafından uzaklaştırıldı.

9' Ciro Immobile (Lazio) soğukkanlılığını kaybediyor ve sert bir müdahalede bulunuyor, doğal olarak hakem Daniele Chiffi düdüğünü çalıyor.

7'



Gol! Çekilen şutun ardından defanstan seken topu Felipe Caicedo (Lazio) yakın mesafeden boş kaleye gönderiyor. 1:0.

5' Ceza sahasının kenarında pası alan Luis Alberto (Lazio) önemli bir pozisyon yakalıyor. Oyuncunun yaptığı vuruşta top az farkla soldan dışarı gidiyor. Büyük bir şans kaçtı!

2' Oyuncular Morten Thorsby (Sampdoria) tarafından topa elle dokunulduğunu iddia ediyorlar ve görünüşe bakılırsa haklılar.

1' Gianluca Caprari (Sampdoria) kısa mesafeden kendisine gönderilen pası kontrol ettikten ve ceza sahası çizgisinden kalenin göbeğine yerden bir vuruş yaptıktan sonra kaleci basit bir kurtarış yapıyor.

1'



Maç başladı, keyifli bir maç izleyeceğimizi umuyoruz!

Oyuncular sonunda sahada! Lazio takımı oyuncuları tarafından başlama vuruşu yapılacak.

Daniele Chiffi bugünkü karşılaşmayı yönetecek olan isim.