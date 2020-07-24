İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala şampiyonun kim olacağı hala kesinleşmedi. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde takımlar Avrupa bileti kapmak içinde savaşına devam ediyor. Lazio, bitime 3 hafta kala Cagliari'yi evinde 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi biletini kazanmayı bildi.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Lazio sahasında Cagliari ile karşılaştı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Simone Inzaghi'nin öğrencileri 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller, Milinkovic-Savic ile Immobile'den geldi.

Cagliari'nin tek sayısını ise Giovanni Simeone kaydetti.

LAZIO ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Lazio, bu sonuçla bitime 3 hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. İtalyan temsilcisi en son 2007-2008 sezonunda Devler Ligi'nde boy göstermişti.

İLK 11'LER:

Lazio: Thomas Strakosha, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Patric Gabarron, Marco Parolo, Sergej Milinkovic-Savic, Jony, Manuel Lazzari, Luis Alberto, Ciro Immobile, Felipe Caicedo

Cagliari: Alessio Cragno, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Sebastian Walukiewicz, Federico Mattiello, Marko Rog, Joao Pedro, Nahitan Nandez, Artur Ionita, Paolo Farago, Giovanni Simeone

İtalya'da 35. hafta bugün oynanacak, Milan - Atalanta karşılaşmaları ile devam edecek.