Lazio Verona özet izle | Lazio Verona maç özeti

İki büyük raket Lazio Verona karşı karşıya geldi. İTALYA: Serie A - 17. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Lazio Verona maç özeti detayları...

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio, 22. haftada konuk ettiği Verona ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran ve puanını 50 yapan Roma temsilcisi haftayı 3. sırada tamamlarken, 9. basamaktaki Verona puanını 31'e yükseltti.

Lazio - Verona özet izle

İtalya Serie A'da 22. hafta mücadlesinde Lazio sahasında Verona'yı konuk etti.

Ev sahibi Lazio'nun iki topunun direkten döndüğü karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, Roma temsilcisi şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 17 haftaya çıkaran Lazio, haftayı 50 puanla lider Juventus'un 4 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip Verona ise puanını 31'e yükseltip 22. haftayı 9. sırada kapattı.

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