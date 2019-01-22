İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Lazkiye’de bomba yüklü araç infilak etti

Lazkiye’de bomba yüklü araç infilak etti

Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Lazkiye’de bomba yüklü araç infilak etti

Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Bombalı aracın sürücüsünün öldüğü açıklandı.

Lazkiye kentinin Hammam Meydanında bugün bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre patlamada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aracı kullanan şahsın öldüğü bildirildi.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin aynı bölgede teröristlerin yerleştirdikleri ikinci bir bomba düzeneğini patlamadan önce güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.