Lazut ne demek, TDK'ya göre Lazut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lazut ne demek? Lazut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lazut kelimesi. Peki lazut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lazut nedir, lazut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAZUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lazut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lazut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mısır

