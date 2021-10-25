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Lazut ne demek, TDK'ya göre Lazut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lazut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lazut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lazut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lazut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lazut ne demek, TDK'ya göre Lazut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lazut ne demek? Lazut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lazut kelimesi. Peki lazut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lazut nedir, lazut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LAZUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lazut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lazut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mısır

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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