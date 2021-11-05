LC Waikiki markasında skandal! Fiyatları artışa geçen marka kapatılıyor mu? Çalışanları isyan etti!

20'ye yakın ülkede yaklaşık 460 mağazada ürün sunmakta olan LC Waikiki markasının son zamanlarda "uygun fiyatla kaliteli ürünler" politikası yerle bir oldu. Ünlü markanın fiyatlarında görülen artış, vatandaşın sık sık cebini zorluyor. Firmanın Ramazan çekini, yiyecek ve giyecek çekini kaldırdığını, asgari ücretle çalışan işçilere verilen primlerinse büyük oranda azaltıldığını açıklayan bir grup LC Waikiki mağazası çalışanı, duruma isyan etti.

"LC WAİKİKİ PATRONU ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR MU?"

İşçilerin gazeteye gönderdiği mektupta şikayetleri yer alıyor. Yazılan mektupta “Daha düne kadar Patron Mustafa Küçük’ün masrafları karşılayamadığı için kredi çektiğini söyleyen yöneticilerimiz, bize ‘Bu zorlu süreçte patronumuzu yalnız bırakmamalıyız. Hepiniz elinizi taşın altına koymalısınız’ diye çağrı yapıyordu. Zarar ettiğini iddia ettiğinde bizden kemer sıkmamızı bekleyen Mustafa Küçük bugün Türkiye’nin en zengin dokuzuncu kişisi” ifadelerini kullandı.

Patronların devamlı ellerini taşının altına koymaları gerektiğine dikkat çektiğini söyleyen çalışanlar, aynı tavrı patronlarından da beklediklerini belirterek “Peki, biz LC Waikiki işçilerinin zor dönemlerinde yanında oluyor mu? Ekonominin bu denli çıkmazda olduğu, alım gücünün bu denli kötü olduğu dönemde LC Waikiki patronu biz işçiler için elini taşın altına koyuyor mu?

Hayır, aksine elimizde kalan son primi de fazla mesaiye kalmamamak gibi çeşitli gerekçelerle tutanak tutup almaya çalışıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi ayda 60 saate varan fazla mesailere kalmaya zorluyorlar. Fazla mesailere kalmak istemediğimiz zaman ise tutanak ve işten atılma tehdidi ile karşılaşıyoruz. Bu yoğun ve insanlık dışı çalışmalardan dolayı birçok arkadaşımız anlaşmalı çıkış yapmak zorunda kaldı. Nedeniyse psikolojik baskılar, kayırmacılık ve liyakatsizliğin yoğun olması. Fakat biz biliyoruz ki bu psikolojik baskılar ve zor çalışma şartlarına son verebiliriz. Nasıl ki daha önce bayram primlerimiz için verdiğimiz mücadelede yönetime geri adım attırdıysak, nasıl ki 12 saatlik çalışma sisteminde yönetime geri adım attırdıysak, bu yoğun çalışma sistemi, düşük ücret ve primler konusunda da geri adım attırabiliriz.” ifadelerine yer verdiler.