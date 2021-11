Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından birisi olan LC Waikiki öğretmenler günü indirimi var mı? Türkiye’nin moda perakendesinin sevilen markası LC Waikiki her sene Öğretmenler Günü’nde öğretmenler için yaptığı indirimlerle dikkat çekiyor. Bu yıl da özel indirimlerin olup olmadığı merakla araştırılıyor. İşte LC Waikiki Öğretmenler Günü indirimi 2021...

LC WAİKİKİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ İNDİRİMİ 2021

24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Her yaşa her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesiyle şıklığın vazgeçilmez markası LC Waikiki, geçen sene 20-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin çocuk ve yetişkin ürünlerinde yapacakları tüm alışverişlerde % 30 indirim uygulamıştı. Fakat bu sene LC Waikiki henüz bir kampanya açıklamasında bulunmadı. Konuyla alakalı gelişmeler bekleniyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenimiz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan.

Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim.

Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun



Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.



Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…



Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun...



Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.



Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...



Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.



Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun Değerli Öğretmenim.

Öğretmen bahçıvan gibidir. En güzel çiçekleri o yetiştirir. Hiç şikayet etmeden, yorgunluk nedir bilmeden, bıkmadan usanmadan onları besler, aydınlatır ve su verir. Çiçeğiniz olarak sizinle gurur duyuyorum öğretmenim…



Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren canla başla eğitim uğruna mesailerini feda eden öğretmenlerimiz, siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...



Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Siz bana her zaman şefkatle yaklaştınız, her sıkıntımda bana arkadaş oldunuz. Yeri geldiğinde ailem gibi koruyup kolladınız. Bana sevmenin ve yaşamanın ne kadar güzel olduğunu her fırsatta hatırlatıp, karanlığa düşmeye yaklaştığım anda umut olup ellerimden tuttunuz. Sizi gururlandırdığım günlerin bir an önce gelmesini öyle çok istiyorum ki… Öğretmenler gününüz kutlu olsun...



Öğretmenlerimiz bize okuma yazmayı öğreten iyiyi doğruyu aşılayan kanatsız meleklerdir tüm öğretmenlerimizin öğretmenler Günü kutlu olsun...



Zor koşullar altında bile öğretmekten vazgeçmeyen kçy öğretmenlerine şükran borçluyuz. Her günleri kutlu ve mutlu olsun.



Hayatı sizinle paylaşmış olmak, hayatımda sizden izler bulmak beni çok mutlu ediyor. Sizin kadar donanımlı, bilgili ve güzel yürekli bir insanı ömrüm boyunca hayatımda tutmak, baş tacı etmek isterim... Öğretmenler gününüz kutlu olsun, önünüzde hak ettiğiniz kadar güzel bir gelecek sizi bekliyor olsun öğretmenim…



İlkokul öğretmenimin bana söylediği şeyi hayatımın sonuna kadar unutmayacağım çok başarılı bir insan olamayabilirsin ama her zaman çok iyi kalpli ve vicdanlı bir insan ol. Canım öğretmenim...